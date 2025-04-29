E5'te Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu Kameralara Yansıdı

E5'te arızalanan motosiklet başka bir motosiklet tarafından iple çekildi. Seyir halindeki bir motosiklet diğer motosikleti iple bağlayıp trafikte ilerlediği ve tehlikeli yolculuk anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde E5 Karayolu Zeytinburnu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalandı. Arızalanan motosiklet, başka bir motosiklete bağlanarak çekilmeye başlandı. Trafikte bu şekilde ilerleyen motosikletlerin tehlikeli yolculuğunu trafikteki diğer sürücüler izledi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL