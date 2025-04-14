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Düzce'de Trafik Denetimlerinde 15 Bin Araç Kontrol Edildi

Düzce'de Trafik Denetimlerinde 15 Bin Araç Kontrol Edildi
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Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 15 bin araç kontrol edilerek 222 araç trafikten men edildi. 2 bin 282 sürücüye ceza kesildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 15 bin araç, motosiklet, okul servisi denetlendi, 222 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis Trafik ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması için 7- 13 Nisan tarihleri arasında icra edilen denetimlerde 15 bin araç, motosiklet, okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen 2 bin 282 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 23 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken 222 araçta trafikten men edildi.

Yetkililer; ehliyetsiz araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, ışık donanımı kurala uygun olmayan, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali yapan, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetimlerin arttırılarak devam edeceğini açıkladı. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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