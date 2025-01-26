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Düzce'de Ticari Takside 3 Kaçak Göçmen Yakalandı

Düzce'de Ticari Takside 3 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda durdurdukları bir ticari takside 3 Afgan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Düzce'de jandarma ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda bir ticari takside 3 kaçak göçmen yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda şüpheli şekilde bekleyen İstanbul plakalı ticari taksiyi yolcu alması sonrasında takibe aldı. Durdurulan araçta yapılan kontrolde 3 Afgan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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