Düzce'de Ticari Takside 3 Kaçak Göçmen Yakalandı

Düzce'de jandarma ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda bir ticari takside 3 kaçak göçmen yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda şüpheli şekilde bekleyen İstanbul plakalı ticari taksiyi yolcu alması sonrasında takibe aldı. Durdurulan araçta yapılan kontrolde 3 Afgan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DÜZCE