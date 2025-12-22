Taksi park halindeki otomobile çarpıp takla attı

Düzce'de önüne çıkan kediye çarpmamak için sürücünün manevra yaptığı taksi, park halindeki otomobile çarparak devrildi.

Düzce'de Y.A. idaresindeki 81 T 1009 plakalı taksi, Yenimahalle Hürriyet Caddesi üzerinde seyrederken, önüne çıkan kediye çarpmamak için sürücüsü manevra yapınca park halindeki 34 YZC 85 plakalı araca çarpıp devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Yaralananın olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde taksinin manevra yaparak park halindeki otomobile çarptığı anlar yer alıyor. - DÜZCE