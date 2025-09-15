Düzce'de Şok Denetimler: 24 Bin Kişi Sorgulandı, 61 Gözaltı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de son bir haftada 24 bin 440 kişi sorgulanırken, 61 şahıs gözaltına alındı, 18 kişi de tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız şok denetimler sürüyor. Ekiplerce 8-14 Eylül tarihlerinde yapılan uygulamada 24 bin 440 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 61 kişi gözaltına alınırken, 18 şahıs çeşitli suçlardan tutuklandı.

Aramalarda ise 3 tabanca, 8 şarjör, 113 mermi, 2 av tüfeği, 5 adet kürü sıkı tabanca 3 kesici ve delici alet ele geçirildi. - DÜZCE