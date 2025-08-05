Düzce'de Motosiklet Trafik Kazası: İki Sürücü Yaralandı

DÜZCE(İHA) – Düzce otoyol bağlantı yolu üzerinde meydana gelen ilginç kazada 2 motosiklet sürücüsü yaya geçidi üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken çarpıştı. Kazada 2 sürücü de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde otoyol bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Fevzi Çakmak Mahallesi istikametinden şehir merkezi istikametine girmekte olan S.Y.(40) idaresindeki motosiklet ile şehir merkezinden Fevzi Çakmak Mahallesi istikametine gitmeye çalışan sürücü Z.D.'nin (70) kullandığı motosiklet yaya geçidi üzerinde çarpıştı. İlginç olayda 2 sürücü yaralanırken kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücülere olay yerinde ilk müdahalesini yapan sağlık ekipleri yaralıları ambulanslar ile Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE