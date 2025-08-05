Düzce'de Motosiklet Trafik Kazası: İki Sürücü Yaralandı

Düzce'de Motosiklet Trafik Kazası: İki Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce otoyol bağlantı yolunda, yaya geçidi üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan iki motosiklet sürücüsü çarpıştı. Kazada 40 yaşındaki S.Y. ve 70 yaşındaki Z.D. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce otoyol bağlantı yolu üzerinde meydana gelen ilginç kazada 2 motosiklet sürücüsü yaya geçidi üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken çarpıştı. Kazada 2 sürücü de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde otoyol bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Fevzi Çakmak Mahallesi istikametinden şehir merkezi istikametine girmekte olan S.Y.(40) idaresindeki motosiklet ile şehir merkezinden Fevzi Çakmak Mahallesi istikametine gitmeye çalışan sürücü Z.D.'nin (70) kullandığı motosiklet yaya geçidi üzerinde çarpıştı. İlginç olayda 2 sürücü yaralanırken kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücülere olay yerinde ilk müdahalesini yapan sağlık ekipleri yaralıları ambulanslar ile Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Urfalı sanılıyordu! İbrahim Tatlıses'in kökeni bilmeyenleri şaşırtıyor

Herkes Urfalı biliyordu ama gerçek başka çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğününden görüntü paylaşan gelin isyan etti: Eşimin ailesi çok yobazmış

Düğününden görüntü paylaşıp isyan etti: Eşimin ailesi çok yobazmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.