Düzce'de kazalarda 5 kişi öldü, 415 kişi yaralandı

Düzce'de 2026 yılında 284 trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 514 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü istatistik verilerine göre, Anadolu otoyolu ve D100 ile D655 kara yolu üzerinde önemli geçiş noktası Düzce'de 2026 yılı ocak, şubat ve mart aylarında 310'u maddi hasarlı 594 trafik kazası meydana geldi. Trafik kazalarında hızlı araç kullanmak, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak ve arkadan çarpma başlıca nedenleri arasında yer aldı.

Düzce'de yılın üç ayında meydana gelen trafik kazalarında ise 5 kişi hayatını kaybederken, 415 kişi yaralandı.

Ülke genelinde ise ocak, şubat ve mart aylarında 55 bin 582 yaralamalı ve ölümlü trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 420 kişi hayatını kaybederken 78 bin 313 kişi yaralandığı bildirildi.

Düzce'de geçen yıl 2 bin 688 trafik kazasında ise 12 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 254 kişi yaralanmıştı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı