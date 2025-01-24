Düzce'de Jandarma Kaçak Sigara Operasyonu: 1069 Paket Ele Geçirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan tırın yatak kısmında bin 69 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaynaşlı ilçesi Anadolu Otoyolu'nda Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uygulamada bir tırda arama yapıldı. Yapılan aramada aracın yatak kısmında bin 69 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli işlem başlatıldı. - DÜZCE