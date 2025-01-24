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Düzce'de Jandarma Kaçak Sigara Operasyonu: 1069 Paket Ele Geçirildi

Düzce'de Jandarma Kaçak Sigara Operasyonu: 1069 Paket Ele Geçirildi
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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimde, bir tırın yatak kısmında bin 69 paket bandrolsüz sigara bulundu. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan tırın yatak kısmında bin 69 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaynaşlı ilçesi Anadolu Otoyolu'nda Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uygulamada bir tırda arama yapıldı. Yapılan aramada aracın yatak kısmında bin 69 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli işlem başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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