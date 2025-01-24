Düzce'de Jandarma Kaçak Sigara Operasyonu: 1069 Paket Ele Geçirildi
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimde, bir tırın yatak kısmında bin 69 paket bandrolsüz sigara bulundu. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan tırın yatak kısmında bin 69 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kaynaşlı ilçesi Anadolu Otoyolu'nda Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uygulamada bir tırda arama yapıldı. Yapılan aramada aracın yatak kısmında bin 69 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli işlem başlatıldı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa