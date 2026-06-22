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Düzce güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı

Düzce güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı
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Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında yapılan Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda, 15-21 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 20 bine yakın kişinin sorgulandığı, 51 aranan kişinin yakalandığı ve 22 kişinin tutuklandığı açıklandı. Aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin huzur ve güvenliği için il genelinde alınan güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Mehmet Makas başkanlığında emniyet ve jandarma birimlerimizce suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 15-21 Haziran 2026 tarihleri arasında icra edilen faaliyetler değerlendirildi.

Aranan kişiler yakalandı

Düzce'de jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 20 bine yakın şahıs tek tek sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda araması bulunan 51 kişi yakalanırken 22 şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ayrıca yapılan aramalarda 4 kuru sıkı tabanca, 7 tabanca, 3 av tüfeği, 215 mermi, 35 kartuş ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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