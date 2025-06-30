Düzce'de Ağaç Kesimi Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde ağaç kesimi sırasında meydana gelen kazada 66 yaşındaki Latif U. isimli bir kişi, ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın öldüğünü belirledi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde ağaç kesimi sırasında bir kişi hayatını kaybetti.

Olay Gölyaka ilçesi Bakacak köyü Alt Mahallede ağaç kesimi sırasında 66 yaşındaki Latif U. isimli şahıs ağacın altında kaldı. Çevredekilerin olayı görmesi üzerine durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Kısa sürede olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlıkçılar şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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