Duruşmanın bitmesini beklediler, takip ettikleri yakını öldürülen adamı darp ettiler

Esenyurt'ta iş yerinde önce silahla vurulan, daha sonra ise yakılan dükkanın içinde hayatını kaybeden Ercan Gönülkırmaz'ın ölümüne ilişkin davanın duruşması görüldü. Duruşmanın ardından sanığın tanıdığı olduğu iddia edilen 2 kişi, Gönülkırmaz'ın yakını Yüksel Çelik'i takip ederek darp etti.

Esenyurt'ta 17 Ocak 2017'de iş yerinde silahla vurulan ve yakılarak öldürülen Ercan Gönülkırmaz (28) cinayetine ilişkin şarkıcı Tarkan'ın kuzeni Servet Tevetoğlu'nun da arasında bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın ardından hayatını kaybeden Ercan Gönülkırmaz'ın yakını ve davanın müştekisi Yüksel Çelik, sanık yakını olduğu iddia edilen 2 kişi tarafından darp edildi.

"Şikayetini geri çekeceksin"

Olaya ilişkin Kartaltepe Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi olan Yüksel Çelik, "Bakırköy 6 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmam için adliyeye gittim. Davadan çıktım. Daha sonra davalık olduğum Murat Budak ve Nihat Budak isimli şahısların adamlarını gördüm. Bu adamlar 2 kişiydi. Ben bu adamları daha önce mahkemeye geldiklerinde görmüştüm. Aynı şahıslar beni Nisan ayındaki duruşma çıkışı takip ettikleri için onları tanıdım. Adliyede yaklaşık 10 dakika oyalandım. Daha sonra Bakırköy Kartaltepe Karakolu'na gitmek için adliyenin önünden dolmuşa bindim. Arkamdan bu şahıslar benim peşimden bindi. Beni takip ederek arkamdan dolmuşa binen 2 erkek şahıstı. Ben Bakırköy Meydanı'nda indiğim esnada bu 2 şahıs benim arkamdan indi. Ben taksiye bindim. Hemen arkamdan bu 2 şahıs gelerek 'şikayetini geri çekeceksin lan o.. çocuğu' dedi ve bana saldırmaya başladılar. Şahıslardan biri taksi şoförünü araçtan indirdi ve taksiye tekme attı. Taksinin içerisine girerek omzuma yumruk attı. Ben bağırmaya başlayınca etraftaki insanlar yanımıza gelmeye başladılar. Etraf kalabalıklaşınca bu 2 şahıs kaçtı. Beni darp eden ve azmettiren şahıs ya da şahıslardan davacı ve şikayetçiyim" dedi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin hazırlanan iddianamede 17 Ocak 2017'de Esenyurt'ta gerçekleşen olay anlatılmıştı. İddianamede olay günü gece 02.00 sıralarında Yüksel Çelik'e ait bir şarküteri dükkanına silahlı kişilerin gittiği ve maktul Ercan Gönülkırmaz'a ateş ettikleri, bu kişilerin yanlarında getirdikleri yanıcı maddeyi iş yerine dökerek, ateşe verdikleri anlatılmıştı. İddianamede Ercan Gönülkırmaz'ın hayatını kaybettiği, iş yerinin yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldiği aktarılarak sanıklar Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topçu ve Turgay Tokur'un 2 otomobille olay yerine gittikleri, sanıklardan birinin maktlue ateş ettiği, Servet Tevetoğlu'nun ise iş yerini ateşe vererek araçla kaçtıkları aktarılmıştı. Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topçu, Murat Budak, Nihat Budak ve Turgay Tokur'un 'kan gütme saikiyle öldürme', 'mala zarar verme' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 9 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Servet Tevetoğlu bu olay nedeni ile 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 250 bin TL kefalet ve adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı. Tevetoğlu, kefaletini ödemeden açık cezaevinden firar etmişti ancak daha sonra Edirne'de yakalanmıştı. - İSTANBUL