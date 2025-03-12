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Dur ihtarına uymamanın cezası 47 bin TL oluyor

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "2.167 TL olan dur ihtarına uymama cezasına bir güncelleme lazımdı artık 47.000 TL ceza kesilecek. 60 günlüğüne ehliyete el konulup araç trafikten men edilecek" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Motobike İstanbul Fuarı'nda motosiklet sürücülerini yakından ilgilendiren çalışmanın sunumu yaptı. Buna göre artan motosikletli sayısı ile birlikte kazaların da arttığı trafikte iki tekerli araçta kural ihlali yapan sürücüleri yeni cezalar bekliyor.

KASK KULLANMAMA CEZASI 1500 TL OLACAK

Habertürk'te yer alan habere göre mevcut halde 993 TL olan kask kullanmama cezası ilk kez tespit edilmesi halinde hem sürücü hem de varsa yolcuya (artçıya) olmak üzere 1500 TL olacak. 1 yıl içinde tekrar etmesi halinde bu ceza 3 bin TL olacak. 3 kez ve daha fazla kask kullanılmaması halinde bu ceza 9 bin TL olacak.

AKROBATİK HAREKETLERE 47 BİN TL CEZA

Akan trafikte "tek teker yapma" gibi akrobatik hareketler ile yine akan trafikte yarışa da 47 bin TL ceza gelecek. Akrobatik hareketin tespitine ayrıca 60 gün sürücü belgesine el konulacak. Yarışta bu süre 2 yıla çıkacak. Mevcut durumda 18 bin 677 TL olan sürücü belgesi olmadan motosiklet kullanımının cezası korunacak. Sürücü belgesi geçici olarak geri alınan ya da iptal edilen kişinin araç kullanması halinde cezası 186 bin TL olacak.

DUR İHTARINA UYMAMA CEZASI KATLANIYOR

Dur ihtarına uymayıp kaçmanın cezası 2 bin 167 TL'den 47 bin TL'ye çıkacak ve sürücünün ehliyetine 60 gün el konulacak.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇMENİN CEZASI 5 BİN TL OLACAK

Mevcut durumda 2 bin 167 TL olan kırmızı ışıkta geçmenin cezası 5 bin TL olacak. Bir yıl içinde tekrarı halinde her bir tekrarda ceza 5 bin TL artacak. Üçüncü ihlalden itibaren para cezası ile birlikte ehliyete de el konulacak. El koyma süresi üçüncü İhlalde 30 gün, dördüncüde 60 gün, beşincide 90 gün olacak. Bir yıl içinde altıncı kez ihlal tespit edilirse ehliyet iptal edilecek. Üçüncü tekrardan itibaren ayrıca psikoteknik değerlendirme ile göz muayenesi istenecek.

Dur ihtarına uymamanın cezası 47 bin TL oluyor
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDüşünen adam:

Az bile... durmamak kaçmak cezadan fa,la olmalı... ruhsat sahibinden kesilmeli...

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Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

bir kişi polisten kaçıyorsa cezaların en ağırı verilmeli. bir kusuru olmasa zaten durur

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