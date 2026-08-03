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Düğün konvoyunda yaşanan tartışma meydan savaşına döndü: 4 yaralı

Düğün konvoyunda yaşanan tartışma meydan savaşına döndü: 4 yaralı
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Hatay’da düğün konvoyunda yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Hatay'da düğün konvoyunda yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Meydan savaşına dönen kavgada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Olay; Reyhanlı E-5 Karayolu Cüdeyde Mahallesi kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre; düğün konvoyu esnasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların ailelerinin dahil olduğu olayda taş ve sopa ve silah kullanıldı. Meydan savaşına dönen kavganın ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle ve hayaya ateş açmasıyla kavga sona erdi. İlk belirlemelere göre olayda; 4 kişi yaralandı. Yaralı şahıslar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Öte yandan şahısların meydan savaşı yaparcasına birbirlerine taş ve sopalarla saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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