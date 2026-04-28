Düğün konvoyunda trafiği tehlikeye atan 8 sürücüye toplam 75 bin lira ceza kesildi

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde düğün konvoyunda ters şeritten ilerleyen ve yaya kaldırımlarını kullanan 8 araç sürücüsüne, toplamda 75 bin lira idari para cezası kesildi.

Olay, 26 Nisan günü saat 13.00 sıralarında Karapürçek ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün konvoyunda bulunan bir grubun, araçlarıyla ters şeritten ilerlediği ve yaya kaldırımlarını kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlara ait görüntüler sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Olay üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Görüntüleri incelemeye alan jandarma ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye atan 8 aracın plakalarını ve sürücülerin kimlik bilgilerini tespit etti. Trafik Jandarma Tim Komutanlığı tarafından yapılan çalışma neticesinde, sürücülere yasal işlem başlatıldı. Trafik akışını bozan ve yayaların can güvenliğini hiçe sayan 8 araç sürücüsüne, toplamda 75 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı