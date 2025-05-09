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Düğün Konvoyu Trafiği Alt Üst Etti

Düğün Konvoyu Trafiği Alt Üst Etti
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İstanbul Arnavutköy'de düğün konvoyu yapan bir grup, yol üzerindeki iki şeridi de yavaşlatarak diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Camlardan sarkan şahıslar ve zikzak yapan sürücüler, trafik akışını olumsuz etkiledi.

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Arnavutköy'de düğün konvoyu yapan bir grup, diğer sürücülere adeta zulüm oldu. Yol üzerindeki iki şeridi de yavaşlatarak camlardan sarkan şahıslar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Taşoluk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyu için toplanan bir grup, cadde üzerindeki iki şeritte de yavaş ilerleyerek trafik akışını durma noktasına getirdi. Camlardan sarkan şahıslar ve zikzak yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüler, aynı yolu kullanan diğer araç sürücülerine adeta zulüm oldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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