Düğün konvoyu ambulasların çıkış yaptığı kapıyı kapattı

Eskişehir'de ambulansların giriş-çıkış kapısı önüne park eden düğün konvoyu, muhtemel bir acil durum için büyük risk oluşturarak vatandaşları tedirgin etti.

Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bulunan Piri Reis Caddesi üzerinde 'pes' dedirten bir manzara göze çarptı. Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği'nin kapısının önünde toplanan bir düğün konvoyu, araçlarını sıra sıra caddeye park etti. Konvoydaki araçların, ambulansların acil durumlar için kullandığı giriş-çıkış kapısının tam önüne park etmesi çevre sakinlerinin tepkisini çekti. Hayati durumlarda saniyelerin bile önemli olduğunu vurgulayan vatandaşlar, muhtemel bir acil vakada yaşanabilecek aksaklıklardan endişe duyduklarını belirterek sürücüleri daha duyarlı olmaya çağırdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı