Dörtyol'da otomobile saplanan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen kazada, dönüş yapan otomobile çarpan motosikletin ok gibi saplandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet, otomobile ok gibi saplandı... O anlar kamerada

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobilin dönüşü yaptığı esnada motosikletin ok gibi saplandığı anlar kameraya yansıdı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Musa Kazım Arıkan Bulvarında dönüş yapmak isteyen otomobille, K.Ö. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Motosikletin, otomobile ok gibi saplandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dörtyol ilçe hastanesinde yapılan müdahalenin ardından sürücü Mersin'de tedavi edilmek üzere sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.