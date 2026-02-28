Haberler

Doha'ya düşen füze enkazı patlamaya yol açtı

Güncelleme:
Katar'ın başkenti Doha'da düşen füze enkazı bir patlamaya yol açtı. İran, ABD üslerine misilleme yaparken, şehirdeki hava savunma sistemleri füzeleri engelleme çabasında. Patlamalar çevrede paniğe sebep oldu.

Katar'ın başkenti Doha'ya düşen füze enkazı patlamaya yol açtı.

İran, İsrail ve ABD'nin saldırısına karşılık bölgedeki ABD üslerine misilleme yapıyor. Katar'ın başkenti Doha'da hava savunma sistemleri İran füzelerini engelleme çalışırken, periyodik olarak patlama sesleri duyulmaya devam ediyor. Doha'nın banliyölerindeki bir yerleşim bölgesine füze enkazı düştü. Bölgede meydana gelen patlama, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Sivillerin panikle kaçıştığı görüldü. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
