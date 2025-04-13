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Doğalgaz Tüplü Tır Kaza Yaptı, Yol Ulaşıma Kapandı

Doğalgaz Tüplü Tır Kaza Yaptı, Yol Ulaşıma Kapandı
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Çorum'un Cide ilçesinde doğalgaz tüplerinin yüklü olduğu tırın karda kayması sonucu yol kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.

Çorum'un Cide ilçesinde doğalgaz tüplerinin yüklü olduğu tırın karda kayması sebebiyle yol ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

Olay, Cide ilçesi Cide-Şenpazar karayolu Dağlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğalgaz tüplerinin yüklü olduğu tırın kar sebebiyle kayması neticesinde yol ulaşıma kapandı. İhbar üzerine olay yerine gelen Karayolları ekiplerin çalışmasıyla yol tekrar ulaşıma açıldı.

Ara ara kar yağışının devam ettiği yolda, ekipler sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. - ÇORUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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