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Diyarbakır Kayapınar'da iki araç çarpıştı, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

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Diyarbakır Kayapınar'da iki araç çarpıştı, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde seyir halindeki iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Araçlardan birinin yol kenarındaki direğe çarptığı kazada yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı, inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kayapınar ilçesi Abdulkadir Aksu Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki iki araç çarpıştı. Araçlardan biri, yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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