Diyarbakır'daki Düğün Salonunda Kavga: 2 Yaralı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir düğün salonunda çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilerek yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Kayapınar ilçesindeki bir düğün salonunda taraflar arasında önce sözlü, ardından bıçaklı kavga yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 2 kişi, hastaneye sevk edildi.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
