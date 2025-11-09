Diyarbakır'daki Düğün Salonunda Kavga: 2 Yaralı

Diyarbakır'da bir düğün salonunda çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kayapınar ilçesindeki bir düğün salonunda taraflar arasında önce sözlü, ardından bıçaklı kavga yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 2 kişi, hastaneye sevk edildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR