Diyarbakır sis denizinde kayboldu, uçak seferleri iptal edildi

Diyarbakır'da etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü kentte bazı uçak seferleri de iptal edildi.

Diyarbakır, kış zorluklarını yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle özel bakım evleri ve kreşlerdeki eğitime bir gün ara verilmiş, dondurucu soğuklar nedeniyle caddeler buz pistine dönmüştü. Hafta başında ise etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler dörtlülerini yakıp hızlarını düşürerek ilerlemeye çalıştı.

Öte yandan, bazı uçak seferlerinin iptal edildiği, bazılarında ise rötar bulunduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR