Diyarbakır sis denizinde kayboldu, uçak seferleri iptal edildi
Diyarbakır'da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü ve bazı uçak seferlerinin iptal olmasına neden oldu. Önceki haftalarda kar yağışı ve dondurucu soğuklar da kentte yaşamı zorlaştırmıştı.

Diyarbakır'da etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü kentte bazı uçak seferleri de iptal edildi.

Diyarbakır, kış zorluklarını yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle özel bakım evleri ve kreşlerdeki eğitime bir gün ara verilmiş, dondurucu soğuklar nedeniyle caddeler buz pistine dönmüştü. Hafta başında ise etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler dörtlülerini yakıp hızlarını düşürerek ilerlemeye çalıştı.

Öte yandan, bazı uçak seferlerinin iptal edildiği, bazılarında ise rötar bulunduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR

