Diyarbakır'da Yangın: 4 Kişi Hayatını Kaybetti, 13 Yaralı

Diyarbakır'da Yangın: 4 Kişi Hayatını Kaybetti, 13 Yaralı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen yangında bir aileden 4 kişi yaşamını yitirirken, 13 kişi yaralandı. Yangının elektrik panosundan kaynaklandığı düşünülüyor ve olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki yangında aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı yangına ilişkin başsavcı vekili ve 2 savcı görevlendirildi.

Yangında hayatını kaybeden anne Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre (12), Elif ve Zeynep Çavdar'ın '(4) cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. 13 yaralının tedavileri ise kentteki hastanelerde devam ediyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında başsavcı vekili ve 2 savcı görevlendirildi.

Yangının elektrik panosundan kaynaklandığı şüphesi üzerinde duruluyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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