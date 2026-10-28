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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 59 bin 221 kök kenevir ele geçirildi

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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 59 bin 221 kök kenevir ele geçirildi
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Diyarbakır'da jandarmanın uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında 62 olay meydana geldi, 24 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlarda 59 bin 221 kök kenevir/skunk, 72 kilo skunk, 37 kilo esrar, 15 adet uyuşturucu hap ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi.

Diyarbakır'da 59 bin 221 adet kök kenevir ile 109 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, 24 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, ilimiz ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik Jandarma sorumluluk sahasında icra edilen operasyonlarda; 62 olay meydana gelmiş, 24 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmıştır. Yapılan operasyonlar neticesinde; 59 bin 221 kök kenevir/skunk, 72 kilo skunk maddesi, 37 kilo esrar maddesi, 15 adet uyuşturucu hap ve 10 gram metamfetamin ele geçirilmiştir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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