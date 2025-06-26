Diyarbakır'da Trafik Kazası: Yaşlı Çift Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı, Biri Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Trafik Kazası: Yaşlı Çift Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı, Biri Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı çifte otomobil çarptı. Kazada 74 yaşındaki Hikmet T. hayatını kaybederken, eşi B.T. yaralandı.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı çifte otomobil çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gökçen Mahallesi'nde yolun karşısına geçemeye çalışan Hikmet T. (74) ve eşi B.T'ye otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerin sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Hikmet T'nin hayatını kaybettiğini, eşinin yaralandığını belirledi.

Cenaze, otopsi işlemeleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. B.T. ise, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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