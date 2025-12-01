Diyarbakır'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin merkez Diyarbakır Caddesi'nde iki otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılar sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR