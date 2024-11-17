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Diyarbakır'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Diyarbakır'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi 4009. Sokak'ta 07 BNK 615 ve 21 TT 1720 plakalı otomobil, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, hafif yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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