Diyarbakır'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi 4009. Sokak'ta 07 BNK 615 ve 21 TT 1720 plakalı otomobil, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, hafif yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR