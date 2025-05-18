Diyarbakır'da Motokurye Kazası: 3 Yaralı

Diyarbakır'da motokuryenin yayalara çarpması sonucu 2'si yaya 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yenişehir ilçesi İstasyon Caddesi'nde motokurye, yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya çarptı. Kazada yayalar ve motokurye yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi. - DİYARBAKIR