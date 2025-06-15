Diyarbakır'da Kapkaç Çetesi Kılıkla Yakalandı

Diyarbakır'da dört farklı kapkaç olayına karışan şahıslar, güvenlik kameralarından tespit edildikten sonra polisin pazarcı ve simitçi gibi kılıklara girmesiyle kıskıvrak yakalandı. Aralarında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısla birlikte 12 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri kapkaç olaylarının aydınlatılmasına yönelik "Çekirge" operasyonu düzenledi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 4 farklı kapkaç olayına karıştığı tespit edilen 12 şüpheli titizlikle yürütülen çalışma sonucu yakalandı. Güvenlik kamerası görüntüleri tek tek izleyen polis, şüphelilerin kimliğini tespit ettikten sonra operasyon için düğmeye bastı.

Pazarcı ve simitçi kılığına giren polis, kimlik tespiti yaptığı şüphelilerin olayın olduğu yerlerde beklemeye başladı. Hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli H.K'nin evine yapılan baskında tavan arasına saklandığı tespit edildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR