Haberler

Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonları: 163 Gözaltı ve Çok Sayıda Ele Geçirilen Suç Unsuru

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da yapılan kaçakçılık operasyonlarında 163 kişi gözaltına alındı. Ekim ayı boyunca düzenlenen operasyonlarda, 42 tabanca, 34 bin 904 paket kaçak sigara ve daha birçok suç unsuru ele geçirildi.

Diyarbakır'da polis ekipleri tarafından ekim ayı içerisinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 163 şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, ekim ayı faaliyet raporunu açıkladı. Kent genelinde yürütülen operasyonlarda 163 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 130'unun işlemleri ikmalen sürerken, adli makamlara sevk edilenlerden 13 şahıs hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 20'si ise tutuklandı.

Ekim ayı boyunca düzenlenen operasyonlarda çok sayıda suç unsuru da ele geçirildi. Buna göre 42 tabanca, 804 fişek, 39 şarjör, M4 av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 1 çelik yelek, 1 torna makinesi, 23 silah yapımında kullanılan malzeme, 34 bin 904 paket kaçak sigara, 145 cep telefonu, 150 elektronik sigara pufu, 7 bin 450 elektronik sigara kiti, 13 bin 390 dal puro, 954 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor! Törende yürek yakan görüntü

20 vatan evladına veda! Törendeki görüntü yürek yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarına duygusal jest

Acun Ilıcalı'dan duygusal jest: Son dileğini gerçekleştirdi
Beyaz Saray'daki kritik toplantıdan 'savaş' çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu

Tarihi zirveden savaş çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo'ya tarihi kırmızı kart

Dün gece hayatının şokunu yaşadı
Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanını beyzbol sopasıyla darbetti

Ünlü oyuncu beyzbol sopasıyla çalışanını darbetti
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hastanede görüntülendi
Muazzez Abacı'nın mal varlığı konuşulurken yakın dostundan açıklama

Muazzez Abacı'nın mirası ne kadar? Gerçek canlı yayında ortaya çıktı
Kağıthane'deki patlamada yeni görüntüler! Yaralanan kadınla ilgili detaylar ortaya çıktı

Patlamada yeni görüntüler! Yaralı kadınla ilgili detaylar ortaya çıktı
Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam

Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam
Tedesco listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor

Başkana listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor
Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı

Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.