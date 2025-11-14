Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonları: 163 Gözaltı ve Çok Sayıda Ele Geçirilen Suç Unsuru

Diyarbakır'da polis ekipleri tarafından ekim ayı içerisinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 163 şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, ekim ayı faaliyet raporunu açıkladı. Kent genelinde yürütülen operasyonlarda 163 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 130'unun işlemleri ikmalen sürerken, adli makamlara sevk edilenlerden 13 şahıs hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 20'si ise tutuklandı.

Ekim ayı boyunca düzenlenen operasyonlarda çok sayıda suç unsuru da ele geçirildi. Buna göre 42 tabanca, 804 fişek, 39 şarjör, M4 av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 1 çelik yelek, 1 torna makinesi, 23 silah yapımında kullanılan malzeme, 34 bin 904 paket kaçak sigara, 145 cep telefonu, 150 elektronik sigara pufu, 7 bin 450 elektronik sigara kiti, 13 bin 390 dal puro, 954 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. - DİYARBAKIR