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Diyarbakır'da iki otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ve Ergani ilçelerinde meydana gelen kazalarda 2 kişi yaralandı. İki otomobilin takla attığı kazalar sonucunda yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ve Ergani ilçelerinde iki otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Dün gece saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Abdulkadir Aksu Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 21 TT 1272 plakalı ticari taksi takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

İkinci kaza ise Ergani ilçesi Yukarı Karpuz mevkisinde meydana geldi. R.K. idaresindeki 21 AZ 283 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına savruldu. Sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazalar ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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