Diyarbakır'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Diyarbakır'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Haber Videosu

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i çocuk toplam 5 kişi hafif yaralanırken, olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da trafik kazası: 5 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yenişehir ilçesi Selahattin Eyübi 344. Sokakta meydana geldi. 21 AFE 137 plakalı Peugeot marka SUV otomobil ile 25 ABT 929 Peugeot marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan 1'i çocuk toplam 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve trafik ekibi sevk edildi.

Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - 3.Sayfa
Yılmaz Tunç'tan, Fatih Altaylı açıklaması: Kimse Cumhurbaşkanını tehdit etme hakkına sahip değildir

Fatih Altaylı tutuklandı, Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı

Taraftarlar şokta! Futbolu bıraktı
Yolcu otobüsünde skandal olay! Genç kadını otobanda indirip darbettiler

Genç kadını önce darbettiler, sonra yol ortasında bırakıp gittiler
Cengiz Ünder'e Süper Lig'den sürpriz talip

Fenerbahçe'ye ne hayallerle gelmişti! Cengiz'e sürpriz talip
İran'ın Hürmüz Boğazı kararına ABD'den ilk tepki: Çin'in büyük bedel ödeyeceği bir karar olur

Hürmüz kararına ABD'den ilk tepki: Özellikle bir ülke çok etkilenir
İran'a saldırı ABD'yi karıştırdı! Sokaklara döküldüler

İran'a saldırı ABD'yi karıştırdı! Sokaklara döküldüler
Milli yıldızlarımız FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na damga vurdu

Önce Kenan şimdi de Arda! Yıldızlarımız müthiş golleriyle şov yaptı
Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış

Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.