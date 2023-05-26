Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Diyarbakır'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından hırsızlık yaptığı gerekçesi ile aranan 3 şüpheli, yakalandıktan sonra tutuklanarak ceza evine gönderildiEdinilen bilgilere göre, Bağlar ilçesine bağlı Kolludere Mahallesinde M.A.

Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından hırsızlık yaptığı gerekçesi ile aranan 3 şüpheli, yakalandıktan sonra tutuklanarak ceza evine gönderildi

Edinilen bilgilere göre, Bağlar ilçesine bağlı Kolludere Mahallesinde M.A. isimli şahısa ait evden kimliği belirsiz kişiler tarafından malzemeler çalındığı tespit edildi. Yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; hırsızlık olayının şüphelileri S.K., B.K. ve Ş.Ç. icra edilen operasyon neticesinde yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Ele geçirilen malzemelere el konuldu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Seçim Sonuçları
Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2019
Diyarbakır Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Kolludere Jandarma Bağlar 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title