Hasta nakli yapan araç karda mahsur kaldı

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinden Avut Mahallesi istikametine hasta nakli yapan araç, içindeki 4 kişi ile birlikte karda mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı, yoğun kar yağışı ve tipinin devam ettiği bölgede, ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda mahsur kalan araca ulaşıldı. Araç içerisinde mahsur kalan 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - DİYARBAKIR