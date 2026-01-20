Haberler

Hasta nakli yapan araç karda mahsur kaldı

Hasta nakli yapan araç karda mahsur kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde hasta nakli yapan bir araç, yoğun kar nedeniyle mahsur kaldı. Ekipler, 4 yolcuyu başarıyla kurtardı.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde hasta nakli yapan araç, içinde bulunan 4 yolcuyla birlikte karda mahsur kaldı. Araç ve içindeki vatandaşlar, yoğun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinden Avut Mahallesi istikametine hasta nakli yapan araç, içindeki 4 kişi ile birlikte karda mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı, yoğun kar yağışı ve tipinin devam ettiği bölgede, ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda mahsur kalan araca ulaşıldı. Araç içerisinde mahsur kalan 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu: Birisi diğer tarafa bakarsa ne olacak?

Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu
İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar

İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar
Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında

Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında
Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı

Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı
Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu: Birisi diğer tarafa bakarsa ne olacak?

Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ dahil 4 kişi gözaltında

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü magazin yazarı dahil 4 kişi gözaltında
Avrupa'da savaş çanları çalıyor! Ordu vatandaşların ev ve araçlarına el koyacak

Ülkede savaş hazırlığı! Vatandaşların ev ve araçlarına el konacak