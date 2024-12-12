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Diyarbakır'da Firari İki Zanlı Yakalandı

Diyarbakır'da Firari İki Zanlı Yakalandı
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Diyarbakır'da JASAT ekiplerinin koordinesinde yapılan operasyonla, nitelikli suçlardan aranan iki şahıs yakalandı. Hükümlü A.A. ve cinayetten aranan A.Ö., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Diyarbakır'da JASAT ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu firari iki zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır-Hani İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik JASAT koordinesinde planlı ve titiz çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "hükümlü ve tutuklunun kaçması ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 25 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A., ile "kan gütme saikiyle öldürme" suçundan 16 Temmuz 2010 tarihinden itibaren aranan A.Ö.'nün Çermik ve Hani ilçelerinde icra edilen operasyonlar neticesinde yakalandığı ve çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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