Elektrik direğindeki pano alev alev yandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde direk üzerinde bulunan elektrik panosu yanarak kullanılamaz hale geldi.

Merkez Sur ilçesi Yeşilvadi Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde elektrik direğinde bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Dicle Elektrik ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere teslim olan panoyu söndürdü. Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen pano, ekiplerce kısa sürede onarıldı. - DİYARBAKIR