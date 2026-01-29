Elektrik direğindeki pano alev alev yandı

Haberler

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde elektrik direğinde çıkan yangında pano kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve Dicle Elektrik ekipleri yangını söndürerek pano onarımını gerçekleştirdi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde direk üzerinde bulunan elektrik panosu yanarak kullanılamaz hale geldi.

Merkez Sur ilçesi Yeşilvadi Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde elektrik direğinde bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Dicle Elektrik ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere teslim olan panoyu söndürdü. Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen pano, ekiplerce kısa sürede onarıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
