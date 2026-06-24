Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 1 milyon 755 bin 212 kök kenevir ve skunk ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 milyon 755 bin 212 kök kenevir ve skunk ile 54 kilogram esrar ele geçirildiğini, 31 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Diyarbakır'da jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda; Diyarbakır, Lice, Hani, Hazro ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince; Diyarbakır'ın Lice, Hani, Hazro, Kocaköy ve Kulp ilçelerinde; 81 operasyonel tim, 770 personel ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle 'Yasa Dışı Kenevir Ekimi ile Mücadele Eylem Planı' kapsamında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda 40 ton toz esrar elde edilebilecek 1 milyon 755 bin 212 kök kenevir ve skunk ve 54 kilogram esrar ele geçirildi. 31 şüpheli zehir taciri yakalandı" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı