Diyarbakır'da Çocuk Oyun Parkında Yangın Çıktı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çocuk oyun parkı, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde bulunan Erguvan Parkı'ndaki çocuk oyun alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çevredeki vatandaşların ve itfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR