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Diyarbakır'da Çocuk Oyun Parkında Yangın Çıktı

Diyarbakır'da Çocuk Oyun Parkında Yangın Çıktı
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Kayapınar ilçesindeki Erguvan Parkı'ndaki çocuk oyun alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çocuk oyun parkı, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde bulunan Erguvan Parkı'ndaki çocuk oyun alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çevredeki vatandaşların ve itfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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