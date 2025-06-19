Diyarbakır'da Baba, Çocuklarını Bıçakla Yaraladı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde iddiaya göre, psikolojik sorunları olan baba, kendisini ve iki çocuğunu bıçakla yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Şirinevler Mahallesi Denizli Caddesi Kader 4. Sokak'ta psikolojik sorunları olduğu öne sürülen baba İ.A., evde uyuyan kızları E.A. (14) ve Z.A.'yı (10) bıçakla yaraladıktan sonra kendine zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne, durumu ağır olan baba, daha sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kızların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR