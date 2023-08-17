Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Malatya'da bir camide çekildiği anlaşılan ve sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülere ilişkin inceleme...
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Malatya'da bir camide çekildiği anlaşılan ve sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığı açıklandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Malatya'da bir camide çekildiği anlaşılan ve sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığı açıklandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa