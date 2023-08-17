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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Malatya'da bir camide çekildiği anlaşılan ve sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülere ilişkin inceleme...

3. Sayfa Haberleri

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Malatya'da bir camide çekildiği anlaşılan ve sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığı açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Malatya'da bir camide çekildiği anlaşılan ve sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığı açıklandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyanet İşleri Başkanlığı Malatya 3. Sayfa Haberler

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