Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Malatya'da bir camide çekildiği anlaşılan ve sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülere ilişkin inceleme...

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Malatya'da bir camide çekildiği anlaşılan ve sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığı açıklandı.