Didim'de Düzensiz Göçmenlere Geçit Yok

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada koltukları sökülmüş bir aracın kasası içerisinde 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" suçuna yönelik icra edilen devriye faaliyeti esnasında Akköy Mahallesi'nde bir tali yolda park halinde bulunan kapalı kasa bir araçtan şüphelenilmesi üzerine devriye ekibi tarafından kontrol edildi. Yapılan kontrolde araç içerisinde, 31 düzensiz göçmen yakalandı. Araçta yapılan haberde 4 adet can yeleği, 3 adet can simidi ele geçirildi. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. Düzensiz göçmenleri bölgeye getiren şüpheli veya şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - AYDIN