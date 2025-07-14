Didim'de Düzensiz Göçmenlere Geçit Yok

Didim'de Düzensiz Göçmenlere Geçit Yok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri, koltukları sökülmüş bir araçta 31 düzensiz göçmen yakaladı. Araçta bulunan can yelekleri ve can simitleri ile birlikte göçmenler, ilgili merkeze teslim edildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada koltukları sökülmüş bir aracın kasası içerisinde 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" suçuna yönelik icra edilen devriye faaliyeti esnasında Akköy Mahallesi'nde bir tali yolda park halinde bulunan kapalı kasa bir araçtan şüphelenilmesi üzerine devriye ekibi tarafından kontrol edildi. Yapılan kontrolde araç içerisinde, 31 düzensiz göçmen yakalandı. Araçta yapılan haberde 4 adet can yeleği, 3 adet can simidi ele geçirildi. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. Düzensiz göçmenleri bölgeye getiren şüpheli veya şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kuzey Kore lideri Kim'den, Ukrayna'ya karşı Rusya'ya 'koşulsuz destek' sözü

Kuzey Kore liderinden tüm dünyayı tedirgin edecek açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı! Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu

Finalde skandal! Luis Enrique, Joao Pedro'ya vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.