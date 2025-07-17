Didim'de Drone Destekli Trafik Denetiminde 28 Sürücüye Cezalar Kesildi

Didim'de Drone Destekli Trafik Denetiminde 28 Sürücüye Cezalar Kesildi
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Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen drone destekli trafik denetimlerinde 28 sürücüye toplamda 37 bin TL trafik idari cezası uygulandı. 115 aracın sorgulandığı denetimlerin devam edeceği açıklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen drone destekli trafik denetimlerinde 28 sürücüye 37 bin TL idari trafik cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Akköy Yeni Liman mevkiinde drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada 115 aracın sorgusu yapıldı. Kurallara uymadığı tespit edilen 28 sürücüye 37 bin TL trafik idari para cezası uygulandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada ise "Trafik Jandarmamız tarafından sürücülere yönelik denetimlerimiz devam edecektir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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