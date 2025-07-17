Didim'de Drone Destekli Trafik Denetiminde 28 Sürücüye Cezalar Kesildi

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen drone destekli trafik denetimlerinde 28 sürücüye 37 bin TL idari trafik cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Akköy Yeni Liman mevkiinde drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada 115 aracın sorgusu yapıldı. Kurallara uymadığı tespit edilen 28 sürücüye 37 bin TL trafik idari para cezası uygulandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada ise "Trafik Jandarmamız tarafından sürücülere yönelik denetimlerimiz devam edecektir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN