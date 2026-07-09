Didim'de araç evin bahçesine uçtu

Aydın'ın Didim içesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç evin bahçesine uçtu.

Kaza, Efeler Mahallesi Manastır Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir apartmanın bahçesine uçtu. Bahçeye uçan aracın sürücüsü kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Kaza nedeniyle araçta ve bahçede maddi zarar meydana geldi. Bahçeye uçan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı