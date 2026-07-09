Haberler

Didim'de araç evin bahçesine uçtu

Didim'de araç evin bahçesine uçtu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bir apartmanın bahçesine uçtu. Sürücü kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, araçta ve bahçede maddi hasar oluştu.

Aydın'ın Didim içesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç evin bahçesine uçtu.

Kaza, Efeler Mahallesi Manastır Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir apartmanın bahçesine uçtu. Bahçeye uçan aracın sürücüsü kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Kaza nedeniyle araçta ve bahçede maddi zarar meydana geldi. Bahçeye uçan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD, İran'a yeni saldırı dalgası başlattı: Birçok kentte peş peşe patlama sesleri duyuldu

Orta Doğu yeniden yangın yeri! ABD'den İran'a yeni saldırı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocaeli'nde, tartıştığı amcasını palayla öldüren yeğen yakalandı

Kan donduran vahşet! Öz amcasını acımasızca katletti
Gözler bu 11 dakikada! Dünya Kupası finalinde Justin Bieber da sahne alacak

Tüm dünyanın gözü bu 11 dakikada
YÖK'ten Yeditepe Üniversitesi'ndeki 'ayetli pankart' krizine soruşturma

YÖK, Yeditepe Ünivetsitesi'ndeki "Ayetli pankart" krizine el attı
Mehmet Uçum'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çıkışı: Geliştirilmesi gereken yönleri var

Beştepe'den 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' çıkışı
İran'dan NATO Ankara Zirvesi Bildirisi'ne tepki

İran'dan Türkiye'nin de imzaladığı bildiriye sert tepki
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın efsanesini savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur

Galatasaraylı efsaneyi savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur
NATO Zirvesi'nin tek kadın şefi Sinem Özler: Tabakların hepsi boştu

Zirve menüsünü hazırlayan şefin unutamadığı an: Tabakların hepsi...