Didim Açıklarında 28 Düzensiz Göçmen ve Bir Kaçakçı Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonda 28 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Didim açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı alındı. Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen TCSG-909 ve KB-4 Sahil Güvenlik Botları, hareket halindeki fiber karinalı lastik botu durdurdu. Yapılan incelemede, bot içerisinde 28 düzensiz göçmen ile birlikte 14 çocuğun bulunduğu belirlendi. Operasyonda ayrıca 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı şüphelisi ise adli işlemler için jandarmaya sevk edildi. - AYDIN