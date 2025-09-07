Haberler

Didim Açıklarında 28 Düzensiz Göçmen ve Bir Kaçakçı Yakalandı

Didim Açıklarında 28 Düzensiz Göçmen ve Bir Kaçakçı Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonda, lastik bot içerisinde bulunan 28 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Göçmenler, ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonda 28 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Didim açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı alındı. Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen TCSG-909 ve KB-4 Sahil Güvenlik Botları, hareket halindeki fiber karinalı lastik botu durdurdu. Yapılan incelemede, bot içerisinde 28 düzensiz göçmen ile birlikte 14 çocuğun bulunduğu belirlendi. Operasyonda ayrıca 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı şüphelisi ise adli işlemler için jandarmaya sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Komşusu şikayet eden yandı! Tek ihbar yetiyor, cezası 300 bin liraya kadar çıkıyor

Komşusu şikayet eden yandı! Cezası 300 bin liraya kadar çıkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bulgaristan'da büyük kriz: 200 yıl boyunca tüm kazançlarını Türkiye'ye verecekler

Komşuda büyük kaos! 200 yıl boyunca tüm kazançları Türkiye'ye gidecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.