DHKP-C ve MLKP terör örgütlerine İzmir merkezli operasyon: 30 gözaltı

İZMİR - İzmir merkezli 9 ilde, DHKP-C ve MLKP terör örgütlerine yönelik jandarma ekipleri tarafından MİT destekli gerçekleşen operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 40 şüpheliden 30'u gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DHKP-C ve MLKP terör örgütlerine finansman sağladıkları belirlenen 40 şüpheli tespit edildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ekipleri tarafından sabah 06.00'da İzmir merkezli 9 ilde operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı baskınlarda, hakkında gözaltı kararı bulunan 40 şüpheliden 30'u yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan diğer 10 şüpheliden 5'inin yurt dışında olduğu, 2 şüphelinin cezaevinde olduğu ve 3 şüphelinin ise firari durumda olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 30 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, firari şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.