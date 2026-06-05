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Öğrenciyi hastanelik eden şahıs serbest bırakıldı

Öğrenciyi hastanelik eden şahıs serbest bırakıldı
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Samsun'un Atakum ilçesinde bir dershane öğrencisini tehdit edip darp ederek kanlar içinde bırakan şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra serbest bırakıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir dershane öğrencisini tehdit ettiği, takip ettiği ve darp ederek kanlar içinde bırakan şahıs adliyeye sevk edilip serbest bırakıldı.

Atakum ilçesinde meydana gelen olayda, Y.C.K.'nin, dershane öğrencisi E.A.'yı (19) tehdit ettiği, takip ettiği ve darp ederek kanlar içinde bırakıp yaraladığı ileri sürülerek polise şikayette bulunuldu. Kanlar içinde kalan öğrenci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan şüpheli Y.C.K., polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliye'ye sevk edildi. Savcıya ifade veren şüpheli şahıs serbest bırakılırken, yaralı gencin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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