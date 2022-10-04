Üye Girişi
Haberi Paylaş

Derecik'te trafik kazası: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Derecik'te trafik kazası: 3 yaralı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde meydanda gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde meydanda gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Derecik ilçesine bağlı Umurlu köyünde meydana geldi. Yol şantiye işçileri taşıyan Furkan G. idaresindeki Toyota Hilux kamyonet, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kayalıklara çarptı. Kaza sonrasında araçta bulunan sürücü, Furkan G. ile yanında bulunan Rojhat A. ve Necati İ. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Derecik Devlet Hastanesine tedavi altına alındı. Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hakkari Umurlu 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title