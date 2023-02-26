Depremle oluşan heyelanda dev kayalar yola düştü 3. Sayfa Haberleri Depremle oluşan heyelanda dev kayalar yola düştü Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da oluşan heyelanda yamaçlardan kopan dev kayalar yola düştü yol ikiye ayrıldı. Depremle oluşan heyelanda dev kayalar yola düştü MALATYA - Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da oluşan heyelanda yamaçlardan kopan dev kayalar yola düştü yol ikiye ayrıldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler Malatya'da büyük hasara neden olurken, ilk belirlemelere göre bin 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 7 bine yakın kişi ise yaralandı. Büyük yıkımın yaşandığı Yeşilyurt ilçesinde ise deprem sonrası oluşan heyelanda yamaçlardan kopan dev kayalar yola düştü yol ikiye ayrıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Malatya 3. Sayfa Haberler

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