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Deprem bölgesinden dönen gönüllüler kaza yaptı: 4 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Deprem bölgesinden dönen gönüllüler kaza yaptı: 4 yaralı

Deprem bölgesinden dönen gönüllülerin bulunduğu otomobilin Tokat'ta uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Deprem bölgesinden dönen gönüllülerin bulunduğu otomobilin Tokat'ta uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat Niksar - Ordu Akkuş kara yolu Akgüney Karakaş köyü yakınlarında meydana geldi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili sarsan yıkıcı depremlerin ardından bölgede sürdürülen yardım faaliyetlerine katılan 4 gönüllü, Hatay'dan Giresun'a dönerken kaza yaptı. R.C.Y. idaresindeki 34 FT 040 plakalı otomobil, Tokat'ın Niksar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Yaralılar kurtarma ve sağlık ekipleri tarafından bulundukları yerden güçlükle çıkartıldı. Ambulansla Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan 4 yaralıdan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Giresun Deprem Niksar Tokat 3. Sayfa Haberler

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