Deprem Anında Garajın Üzerine Atlarken Güvenlik Kamerasında
Çerkezköy'ün Veliköy Mahallesi'nde 6.2'lik depremin ardından panik yaşayan bir vatandaş, evinin balkonundan garajın üzerine atladı. Güvenlik kameraları o anları kaydetti.
Deprem esnasında evinden garajın üzerine atladı: O anlar kamerada
TEKİRDAĞ - Çerkezköy'ün Veliköy Mahallesi'nde depremde panik yaşayan vatandaş, evin balkonundan garaja atladı.
İstanbul'un Silivri ilçesinde yaşanan 6.2'lik deprem Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde de hissedildi. Veliköy Mahallesi'nde depremde bir anlık panik yaşayan vatandaş, araba garajının üzerine atladı. Hafif sıyrıklarla kurtulan vatandaş, deprem nedeniyle binanın önünden uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN GÖKÇELİ - 3.Sayfa